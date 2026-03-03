¿Se queda fuera Irán? Las selecciones que podrían ocupar su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina… pero una de sus plazas podría quedar vacante.

La participación de Irán en la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá está en entredicho debido al conflicto bélico que atraviesa Medio Oriente. A 100 días del arranque del torneo, la incertidumbre ha acaparado las primeras planas.

Desde el entorno diplomático iraní reconocen la gravedad del momento. “No sabemos exactamente qué va a pasar y, si la situación continúa, también pondrá en peligro la participación de nuestro equipo nacional”, aseguró el embajador de Irán en Kenia, Alí Gholampour.

Irak y Emiratos, los primeros en la fila

Si la FIFA se ve obligada a actuar, el escenario más lógico apunta hacia la Confederación Asiática. Irán forma parte del Grupo G junto con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, por lo que cualquier reemplazo debería respetar la estructura clasificatoria.

Irak aparece como el candidato natural. El combinado aseguró su lugar en el repechaje rumbo a la Copa del Mundo y su rendimiento en la eliminatoria lo posiciona como el siguiente en la línea competitiva.

Otra opción es Emiratos Árabes Unidos. El equipo terminó tercero en su grupo eliminatorio y disputó ante Irak el boleto a la repesca, aunque cayó en ese enfrentamiento directo.

¿Qué decide la FIFA?

El factor tiempo será determinante. Si la eventual baja de Irán se confirma antes de que se juegue el repechaje intercontinental, la FIFA podría ajustar el sistema: Irak clasificaría de forma directa y Emiratos asumiría el lugar en la repesca.

En cambio, si la decisión llega después de marzo y el repechaje ya se ha disputado, el escenario cambia. Emiratos podría ser el beneficiado directo en caso de que Irak logre superar su última prueba.

Todo dependerá del momento y del criterio que adopte el máximo organismo del futbol mundial.

