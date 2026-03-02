¿Se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026? Real Madrid CONFIRMA la lesión de Kylian Mbappé a 100 días de la inauguración

Malas noticias para el Real Madrid. De cara al duelo ante Getafe, correspondiente a la Fecha 26 de LaLiga de España, el cuadro dirigido por Álvaro Arbeloa ha confirmado el diagnóstico de Kylian Mbappé, quien no estuvo disponible para el duelo en el Estadio Santiago Bernabéu y ha encendido las alarmas en la Selección de Francia a cien días de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 2, 2026

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución...", señala el comunicado del equipo de LaLiga de España.

Durante la Temporada 2025-26 de LaLiga, el Real Madrid marcha en el segundo puesto de la clasificación. A lo largo de la presente campaña, Kylian Mbappé tiene un registro de 23 partidos jugados con marca de 23 goles y cuatro asistencias.

¿Cuánto tiempo será baja Mbappé?

A cien días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se espera una buena evolución de Mbappé ante la lesión que afronta con un tiempo de baja aproximado a tres semanas sin actividad.

Para el certamen del verano, la Selección de Francia comparte del Grupo I junto a Senegal, Noruega y un rival por definir que va a salir del repechaje entre Irak, Bolivia o Surinam.

