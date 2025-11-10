OFICIAL: Así se jugarán las SEMIFINALES del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil

Este domingo 9 de noviembre quedaron definidos los dos cruces de Semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil y con el pase de las Chivas que superaron al Toluca habrá Clásico Nacional ante el América.

Así quedaron las Semifinales del Apertura 2025

Las Chivas superaron este domingo al Toluca gracias a dos goles de Licha Cervantes y aseguraron el último lugar en las Semifinales, mientras que el América no tuvo piedad para dejar fuera a las Rayadas a las que goleó por 6-1 en el global.

La otra llave quedó definidas también por goleada, luego de que el Cruz Azul superara 6-2 en el global al Pachuca, mientras que Tigres sufrió de más para superar a las Bravas de Juárez.

Semifinales del Apertura 2025

Tigres vs Cruz Azul

América vs Chivas

Cuándo se juegan las Semifinales de la Liga BBVA MX Femenil

Los partidos de la Ida de las Semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil se disputarán a partir del próximo miércoles 12 de noviembre, mientras que la Vuelta se jugarán el domingo 16 del mismo mes.

Esta es la primera vez que el Cruz Azul logra meterse en la instancia de Semifinales, mientras que América, Chivas y Tigres ya tienen experiencia en fases finales, incluso coronándose como monarcas del certamen.

