Senegal lleva su caso al TAS para que le regresen su título de la AFCON

El futbol africano sigue viendo uno de los escándalos más grandes de su historia, ahora se ha confirmado que la Federación Senegalesa de Futbol (FSF), ha presentado una apelación a su caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), todo esto después de que se tomó la decisión de quitarles su trofeo de la Copa Africana de Naciones.

Senegal quiere que le regresen su título

La apelación que ha presentado la Federación Senegalesa de Futbol es clara, quieren que la Confederación Africana de Futbol (CAF), los vuelva a reconocer como los campeones de la Copa Africana de Naciones, también ha sido claros al asegurar que lo piden con la mayor prontitud posible, así lo confirmó Matthieu Reeb, Director General del organismo.

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El TAS está perfectamente preparado para resolver este tipo de controversias, con la ayuda de árbitros expertos e independientes. Entendemos que los equipos y los aficionados están ansiosos por conocer la decisión final, y nos aseguraremos de que el procedimiento de arbitraje se lleve a cabo con la mayor rapidez posible, respetando al mismo tiempo el derecho de todas las partes a un juicio justo

Recordemos que, el pasado 17 de marzo de 2026, la CAF tomó la decisión de darle el título de la Copa Africana de Naciones 2025 a la Selección de Marruecos, argumentando que los jugadores de Senegal se retiraron por varios minutos del terreno de juego, lo que fue calificado como una comparecencia. Por ese motivo, se determinó que el marcador era 3-0 a favor del conjunto marroquí.

Por su parte, el TAS ha informado que va a formar un tribunal especial para poder revisar el caso y poner un calendario procesal, de acuerdo con las normas establecidas, el apelante tiene 20 días para presentar un escrito con los argumentos legales, mientras que la otra parte, también contará con 20 días para responder.

