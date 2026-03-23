¡CONFIRMADO! Zinedine Zidane será el próximo DT de Francia a partir de esta fecha

Se acabó la especulación. Zinedine Zidane será el nuevo director técnico de la Selección de Francia tras la salida de Didier Deschamps al terminar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Zinedine Zidane será el nuevo DT de Francia

Así lo confirmaron medios franceses este lunes 23 de marzo, mientras que el presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), Phillipe Diallo, aseguró al diario Le Figaro que ya conoce la identidad del nuevo estratega del conjunto galo. "Sí, conozco su nombre".

La Federación Francesa se había mantenido en silencio respecto al sucesor de Deschamps en el banquillo por respeto a su figura y evitar intervención de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, finalmente este lunes ha dado un paso importante para revelar el nombre del nuevo estratega.

"La selección francesa es una de las mejores del mundo y no puede quedar en manos de cualquiera. Tiene que tener un perfil con muchas características y que tenga el apoyo de los franceses", dijo Diallo sobre el sustituto de Deschamps.

Zidane con la Copa del Mundo ganada en Francia 98|Foto: Archivo

Zinedine Zidane cumple con el perfil solicitado por la FFF en su calidad de campeón del mundo con Francia en el Mundial de 1998, además de un destacado palmarés como entrenador tras haber conquistado dos Ligas de España, tres UEFA Champions League, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas de Europa, todo esto con el Real Madrid.

La Selección Francesa disputará el Grupo I junto con Senegal, Noruega y el ganador de la repesca intercontinental que saldrá de Bolivia, Surinam e Irak.

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