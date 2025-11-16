El sueño de ser porrista de la NFL tiene muchas exigencias; ¿qué debes hacer para trabajar ahí?

Desde las películas de Hollywood donde los centros escolares eran los protagonistas de la trama, existía una fijación en los grupos de animación de los equipos deportivos. En este caso, probablemente muchas jóvenes sueñen con ser animadoras de una de las ligas más importantes del mundo. Sin embargo, esto es lo que una porrista debe hacer para pertenecer a la NFL.

¿Qué altos estándares debe tener una porrista de la NFL?

Según distintos reportes alrededor del tema (tal como Sports Illustrated) indican que no hay una situación tan benéfica para las mujeres que participan en los grupos de animación. Se les exige que estudien carreras universitarias mientras desarrollan sus labores en el equipo. En el ámbito laboral deben ser las primeras en llegar (a veces 5 horas antes del juego) y las últimas en irse… hasta que el último aficionado salga del estadio.

La preparación física es alta en cuanto a que deben mantener una vida profesional, pues se preparan con danza de alto impacto, entrenando flexibilidad, fuerza y resistencia. Y es que los números que ellas realizan incluyen acrobacias que requieren de una preparación muy puntual.

Ahora, uno de los grandes temas alrededor de las porristas de NFL tiene como punto importante la belleza o estándares estéticos. Aunque eso ha ido evolucionando con el paso de los años, deben someterse a una dieta estricta para no pasar por mucho su peso ideal. Incluso tienen muchas restricciones que se trasladan a la vida privada, pues en algunos equipos ni siquiera les permiten usar ropa deportiva para cuidar su “imagen profesional”.

¿Cuánto gana una porrista de la NFL al año?

Ese rubro también ha ganado beneficios para las jugadoras con el paso de los años. Antes básicamente les pagaban 10 o 15 dólares y (por ejemplo) en 1980 era más un privilegio realizar una labor así… no era visto como un trabajo. Sin embargo, hoy se reportan ganancias de entre 52, 000 hasta 124, 000 dólares al año. Aunque algunas de estas mujeres ni siquiera tienen seguro médico, lo cual se observa contraproducente, siendo que las exigencias físicas y estéticas mencionadas deben mantenerse aunque tengas lesiones de por medio.

La situación ha mejorado en un grado de que el aumento salarial se data en un 400%, pero hay espacios o detalles que muchos indican que son necesarios de cubrir, dado que realizan un desempeño profesional.