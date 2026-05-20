Canales rompió el silencio y calificó su paso por Rayados

Sergio Canales reconoció que “fracasó” en los Rayados por no lograr ningún campeonato, señaló que se llevó varios aprendizajes de su etapa por el futbol mexicano.

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El jugador español rompió el silencio sobre lo que significó salir del Monterrey en este mercado de traspasos tras no renovar luego de tres años en la institución. Sin embargo, enfatizó que se va muy agradecido por el trato que recibió del club y de los seguidores al equipo regiomontano.

“Llegué obviamente con el objetivo de ser campeones, no lo hemos conseguido, pero el ver que aun así la afición, que al final el club es de ellos y son los que están ahí siempre, te muestran aún yéndote todo ese cariño, el respeto y el agradecimiento”, expresó.

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Una cuenta pendiente

El ‘Mago’ aseguró que toda su familia se involucró en “dejar todo” para buscar el objetivo de un título, pero que entendió que esto no siempre se refleja en el resultado esperado.

“Se fracasó en eso, es obvio, y aún así me voy feliz de que he hecho todo lo posible, he intentado todo de todas las maneras, dentro y fuera, me he equivocado muchísimo y he acertado en otras, pero todas con la intención de ganar”, apuntó.

Veníamos con miedo

Durante una entrevista con Stephanie Rodríguez para el canal de Youtube "A todo sí", el mediocampista español confesó que fue un cambio complicado para su familia cuando decidió aceptar la propuesta para jugar con Rayados a mediados del 2023.

“Otro aprendizaje muy bueno es que veníamos con miedo, estábamos muy bien donde estábamos, la verdad, aunque yo tenía muy claro que necesitaba un cambio también a nivel deportivo”, dijo.

Sergio Canales explicó que le costó la distancia con sus seres queridos y también que se encontraba en un buen entorno cuando militaba en el Real Betis de España.

“El primer año fue muy duro, pero luego nos adaptamos y esa capacidad de adaptación también te enseña, a abrirnos con la gente de aquí, nos quisimos meter mucho en la sociedad, intentar ser unos uno más y eso también pues nos ha ayudado mucho a aprender que somos capaces de hacerlo”, añadió.

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