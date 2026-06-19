Sergio Canales sería nuevo jugador de Racing tras terminar contrato con Rayados

Sergio Canales terminó su etapa en el futbol mexicano y regresará a España. El antiguo miembro de los Rayados de Monterrey, de la LIGA BBVA MX, terminó su contrato y ahora será nuevo jugador del Racing de Santander, el equipo en el que se formó durante su infancia y adolescencia.

El contrato de Canales con el conjunto de Nuevo León está programado para terminar el 1 de julio y al ser agente libre puede firmar con cualquier equipo. Con base en múltiples reportes de medios internacionales, el nacido en Santander decidió fichar con conjunto cántabro por un contrato de dos años pese a tener múltiples ofertas para continuar su carrera fuera de Europa.

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Canales dejó al Racing en 2010, cuando apenas tenía 19 años, para migrar al Real Madrid y hacer carrera en uno de los mejores equipos de Europa y pasar por la Real Sociedad y el Betis. Ahora, el cuadro de Santander vuelve a la primera división española y lo hace con un canterano como jugador insignia.

El regreso de Sergio Canales al Racing de Santander está a punto de concretarse.



Tras varias reuniones entre las partes, el Racing de Santander ha acordado un contrato de dos años con Canales, quien tenía sobre la mesa varias ofertas, sobre todo de fuera de Europa.



Las partes… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 19, 2026

Los números que deja Sergio Canales tras su paso por Rayados de Monterrey

El atacante de 35 años disputó 118 partidos con los Rayados desde que llegó al equipo para el Apertura 2023. Durante se lapso generó 46 goles y 22 asistencias con el uniforme blanquiazul. Los títulos no fueron alcanzados, pero pudo participar en tres Concachampions y en el Mundial de Clubes de 2025.

Ahora, “El Mago Cántabro” jugará su tercera temporada con el Racing en La Liga después ser parte del equipo que disputó el más alto nivel del futbol español en las campañas 2008-09 y 2009-10. Durante se lapso marcó seis goles tras disputar 32 partidos entre las dos temporadas y la nueva misión será evitar el descenso a la segunda categoría.