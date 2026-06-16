Es un crack de los nuevos Rayados de Matías Almeyda, pero en su país ni siquiera le dan minutos en el Mundial 2026

Mientras se habla de que un argentino podría salir de Rayados, en las últimas horas se ha hablado también sobre el rendimiento de los jugadores del CF Monterrey en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Uno de los cracks del nuevo equipo de Matías Almeyda ni siquiera tiene minutos en lo que va de la competencia internacional.

Así como un jugador que fue vendido de Rayados hoy fracasa en el exterior, hay un futbolista que eligió quedarse en La Pandilla pero tampoco la pasa bien. Resulta que Santiago Mele perdió el puesto en los Rayados cuando estaban Domènec Torrent y Nicolás Sánchez y ahora tampoco es titular en la selección de Uruguay.

El duro presente de Santiago Mele, quien llegó como crack a Rayados de Monterrey

El portero de 26 años llegó desde Junior a Monterrey por 3 millones de euros en junio de 2025. Rápidamente se convirtió en protagonista en los Rayados siendo titular en el Apertura 2025. En el Clausura 2026 las cosas fueron diferentes. Por eso, aunque Marcelo Bielsa lo convocó, no suma minutos en la Copa Mundial de la FIFA™ con Uruguay.

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La actividad de los jugadores de la Liga BBVA MX con la selección de Uruguay en el Mundial 2026

La actividad y los minutos de juego de los futbolistas que militan en el futbol mexicano durante el último encuentro de la selección de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial marcó los siguientes números. Del Club América jugaron Sebastián Cáceres 90’ y Brian Rodríguez 18’. De Tigres UANL jugó Rodrigo Aguirre 10’. De Rayados de Monterrey no jugó Santiago Melé (0’).

Los números de Santiago Mele en Rayados de Monterrey

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en estadísticas y finanzas, los números de Santiago Mele en los Rayados de Monterrey han sido los siguientes:

Partidos jugados: 20

Goles recibidos: 31

Encuentros con vallas invictas: 5

Tarjetas recibidas: 2 amarillas y 1 roja

Al margen de los números duros, su Apertura 2025 había sido bueno. De hecho, tras las primeras dos fechas era el guardametas con valla invicta más larga de la Liga MX. Sin embargo, las cosas cambiaron para él en el Clausura 2026, donde lo marginaron al banco de suplentes y disputó apenas dos partidos, mientras le daban titularidad en Concachampions.

