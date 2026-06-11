Argentino tendría un pie fuera de Rayados de Monterrey tras la llegada de Matías Almeyda

Rayados de Monterrey está por iniciar la pretemporada en Cancún, Quintana Roo, a la que se uniría después un jugador que, según reportes, tiene un pie fuera de la institución. La llegada de Matías Almeyda ya se sintió en el club, pues se espera que un argentino sea la primera salida bajo su mando, luego de recibir a 2 refuerzos inesperados para el Apertura 2026.

De acuerdo con Marifer Ibáñez Palmero para ABC Deportes, Jorge Rodríguez podría salir del club previo a arrancar el Apertura 2026. Ello, debido a los múltiples problemas físicos, pues de momento no está al 100% para arrancar la pretemporada con el equipo, en el que jugó un futbolista que fracasó y posiblemente llegue a River Plate.

Corcho Rodríguez es el futbolista que puede salir de Rayados,|@corchorodriguez_30

Actualmente, “Corcho” trabaja por separado mientras se recupera de una lesión lumbar que no lo deja entrenar al 100%, por lo que no hizo el viaje a Cancún para iniciar la pretemporada. No obstante, se espera que se una próximamente, mientras se define su futuro.

TE PUEDE INTERESAR:



Jorge Rodríguez en su etapa con Rayados de Monterrey

El argentino fue contratado por Rayados en enero de 2024, pero desde entonces su estadía ha generado varios rumores. En verano de 2025 corrió el rumor de una posible salida después del Mundial de Clubes, pero finalmente se quedó.

De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, el mediocampista no completó el Clausura 2026, ya que solo disputó 10 partidos de los 17 de la fase regular, mientras que la Liguilla se la perdió. En estos encuentros, lo más relevante del argentino fue una asistencia.

El jugador de 30 años tiene contrato vigente hasta verano de 2027, pero es una opción para salir previo al Clausura 2026. En caso de que así sea, dejará al club con 106 partidos jugados, 95 de ellos como titular, en los que solo pudo marcar en 4 ocasiones.