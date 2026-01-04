Checo Pérez reacciona ante detención de Nicolás Maduro y pide libertad para Venezuela

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez, levantó la voz este sábado en redes sociales luego de la serie de noticias que apuntaban a la detención del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, en un movimiento quirúrgico del ejército de los Estados Unidos.

Checo Pérez , quien regresa este 2026 a la Fórmula 1 de la mano del estreno de Cadillac, se prounció a favor de la libertad del país y los ciudadanos de Venezuela, pues la detención de Maduro supone el fin de una diactadura de casi 30 años que comenzó con Hugo Chávez y que tras su muerte emergió Maduro al poder.

Este fue el mensaje de Checo Pérez por el pueblo de Venezuela

"Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño, son un ejemplo de que la fe nunca se pierde. Mis oraciones con ustedes. Libre Venezuela", fue este el posteo de Checo en la plataforma de Instagram, sumándose como muchos, a la petición de una nación con libertades.

El mensaje de Checo se suma al de Jorge Linares, ex boxeador de Venezuela , campeón en tres diferentes categorías en pluma, superpluma y ligero, quien dijo que los "Tiempos de Dios es perfecto", ante la situación que vivió el pueblo venezolano por años y que podría estar en camino a la libertad.

Linares en el pasado ya había hablado de la frustración y miedo de volver al país ante las posibles represalías, pero no dejaba de tener emociones ante lo que vivía su familia y amigos que permanecían en la dictadura.