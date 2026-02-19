Sergio Ramos arremete contra Tato Noriega y lo llama “VENDEHÚMO”

El defensa español Sergio Ramos ha reaccionado ante unas declaraciones recientes del directivo de Rayados, José Antonio Tato Noriega, quien comentó que el día que Ramos viajó para entregarle un premio a Bad Bunny, el manejo pudo haber sido distinto.

Ramos, quien jugó el año pasado con los Rayados de Monterrey no dejó pasar por alto el señalamiento y arremetió contra Noriega llamándolo "vendehúmo" al no comentar que él fue quien le dio permiso de ausentarse.

Las declaraciones rápidamente se han expandido y han puesto en evidencia que posiblemente Ramos y Noriega no tenían la mejor relación en el seno del cuadro regio y que eso haya repercutido en su rechazo a renovar con el cuadro de la Liga MX.

La guerra de declaraciones entre Tato Noriega y Sergio Ramos

Noriega recientemente se expresó sobre el viaje de Ramos en noviembre a Las Vegas, cuando el español le entregó el Latin Grammy a Bad Bunny, acotando que si bien no se dio un problema, el tema no estaba hablado y le causó un cierto ruido.

“Fue surgiendo. Llamó nuestra atención, no lo esperábamos, sucedió y tampoco es que haya generado un problema, pero tal vez pudo haber sido en un momento no oportuno. No estaba hablado”, acoto Noriega.

Sin tentarse, Ramos respondió por otra vía y recalcó que sí se habló y que antes de hablar y ventilar situaciones en la prensa, debería de dedicarse al club, agregando que como con él, otros jugadores tuvieron permisos.

“El que me dio permiso fue 'Tato', que deje de vender humo y que deje la prensa. Que se dedique al club, sus jugadores y a darle una alegría a la afición que se lo merecen ya”, indicó Sergio Ramos.

En tanto esto ha sucedido, aficionados cuestionan los procesos y permisos, cuando el club debería de ser lo más relevante. Actualmente Monterrey está en el sexto puesto del torneo, luego de tres victorias, un empate y dos dolorosas derrotas en el curso, un certamen en el que se han visto con movimiento inesperados, principalmente la partida de Berterame al Inter Miami y la llegada de última hora de Uros Durdevic “Djuka”.