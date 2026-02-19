Real Madrid, a la defensa de Vinicius Jr y ataca con una serie de pruebas ante el supuesto caso de racismo en Champions League

Luego del sonado caso de supuesto racismo que habría sufrido Vinicius Jr el martes en partido de Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, el cuadro merengue ha emitido un comunicado en el que dice presentar pruebas para demostrar que sí hubo agresiones raciales ese encuentro.

Te podría interesar: Vinicius Jr arremete contra Prestianni al negar sus actos y lo cataloga como un COBARDE

El martes sucedió el partido en Portugal, donde Gianluca Prestianni, jugador de las Águilas de Portugal, habría tenido un problema contra Vinicius Jr, en el que le habría dicho en repetidas ocasiones "mono", palabra despectiva y con una connotación racial.

El caso es tan polémico, porque el jugador dijo eso cubriéndose el rostro con su playera, por lo que no parece haber contundencia al respecto, pues están las dos versiones, tanto del Madrid con Mbappé que testifica haber escuchado al jugador, como la del jugador que niega haber hecho eso.

Y es que al cubrirse el rostro no se puede apreciar bien el movimiento de su boca y las dos versiones contrastan, pero el Real Madrid dice tener las pruebas que demostrarán lo que realmente sucedió.

Te podría interesar: El antecedente de Prestianni en actos de racismo

Este es el comunicado del Real Madrid sobre los supuestos actos de racismo ocurridos por el Benfica

COMUNICADO OFICIAL

El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica.

Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido.

El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial.

El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad".

Te podría interesar: Fidalgo le quitaría un lugar a un mexicano en la MLS