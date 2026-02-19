Mientras en América gana 3.5 millones, este es el sueldo que le ofrecerían a Henry Martin para llevárselo a la MLS

No son días tranquilos en el Club América, pues se habla de la posible salida de Henry Martin. Tras el “terremoto” de los resultados irregulares en el inicio del torneo, la estabilidad del cuadro azulcrema no es la ideal. Luego de las polémicas con André Jardine, toma fuerza el rumor que preocupa a la afición sobre el capitán, puesto que le ofrecen una verdadera fortuna de salario.

Resulta que hay rumores muy fuertes de un interés del San Diego FC por Henry Martín, quien ya ha tenido otro equipo que quería pagarle más de sueldo. Todo indica que, aunque en el América su sueldo (no oficial) es de 3.5 millones de dólares, eso podría aumentar aún más en la MLS.

El millonario sueldo que alejaría a “La Bomba” Henry Martin de América

De acuerdo con distintos reportes, el conjunto de la MLS está sumamente interesado en el delantero yucateco para cubrir el hueco que dejaría la salida del otro mexicano, Hirving “Chucky” Lozano. Actualmente, Henry Martín percibe un salario cercano a los 3.5 millones de euros anuales en el Club América, siendo de los mejores pagados de la Liga BBVA MX.

Sin embargo, la oferta desde Estados Unidos rompería el mercado. El San Diego FC estaría dispuesto a ofrecerle un contrato de 6 millones de dólares por temporada, una cifra que prácticamente duplica su ingreso actual y que pondría a dudar al futbolista de 33 años. Esto equivale a más de 103,000,000 de pesos mexicanos.

Henry Martin y el posible ciclo terminado en el América

La posible salida del capitán no solo se debe al dinero de su supuesto nuevo sueldo. El 2025 fue el peor año para Martín debido a las lesiones, sumando apenas 115 minutos y 0 goles en el Apertura. Además, la relación con Jardine parece tensa tras declaraciones del jugador afirmando que el equipo solo “acata órdenes”.

Cabe destacar que ya se marchó Rodrigo Aguirre y que ahora sería difícil incorporar a un delantero si se va el capitán. En ese contexto, la directiva vería con buenos ojos liberar al “Capitán América” tras el Clausura 2026 solo para permitir el regreso de Raúl Jiménez en verano. El salario altísimo que le daría San Diego FC propinaría su salida.

