¡ÚLTIMA HORA! Sergio Ramos se despide de Monterrey tras quedar eliminado del Apertura 2025

Sergio Ramos disputó este sábado su último partido con Monterrey, luego del empate global 3-3 frente a Toluca en las semifinales del Apertura 2025, serie que terminó con la eliminación de Rayados por criterio de posición en la tabla. Al concluir el encuentro, el defensa español confirmó su salida del club y declaró: “Lo dejé bastante claro la semana pasada y sí es mi último partido”.

Sergio Ramos se despide de Rayados

En el duelo de vuelta, Monterrey cayó 3-2 en el Estadio Nemesio Díez. El tanto de Sergio Ramos, anotado de penal al minuto 58, representó el gol octavo desde su llegada al club.

Su anotación motivó y acercó momentáneamente al equipo en el marcador, pero el empate global no fue suficiente para avanzar a la final.

Con el encuentro de este sábado, el zaguero cerró su registro con 34 partidos oficiales y 8 goles durante su etapa en el futbol mexicano. Su participación abarcó los torneos Clausura y Apertura 2025, además de tres competencias internacionales.

Así le fue a Sergio Ramos en su paso por la Liga BBVA MX

En la Liga BBVA MX sumó 27 encuentros: ocho en el Clausura 2025, quince en la fase regular del Apertura y cuatro más correspondientes a la Liguilla, donde disputó completos los partidos de Cuartos de Final y Semifinales del Apertura 205 siendo capitán. En el ámbito internacional acumuló apariciones repartidas entre el Mundial de Clubes, la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup.

Sergio Ramos llegó para disputar el año futbolístico 2025 y cierra su ciclo con Monterrey tras participar en 34 partidos oficiales, contribuir con ocho anotaciones y ser parte de los distintos torneos nacionales e internacionales que afrontó la institución durante la temporada, aún con su futuro incierto, el jugador de 39 aún no piensa en el retiro.

