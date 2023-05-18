Así se jugará la final de la Europa League 2022-2023

La final de la Europa League ya quedó definida. Luego de un par de intensas semifinales, pero con menos goles de los que se esperaban, ya se conocen a los dos equipos que disputarán el segundo título más importante del Viejo Continente.

Los cuatro equipos que buscaban la final de la Europa League, eran la Roma, el Bayer Leverkusen, la Juventus y el Sevilla. Había un escenario que planteaba un duelo italiano por el título y un par totalmente inéditos.

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La final de la Europa League entre Sevilla y Roma

La Roma de José Mourinho lo volvió a hacer, y tras haber llegado a este torneo como campeón de la Conference League, se instaló entre los dos mejores equipos, disputando su sexta final del Viejo Continente. Cabe señalar que hasta ahora, el portugués no ha perdido en estas instancias.

Por su parte el Sevilla está, una vez más, buscando el título de la Europa League. Como si se tratara de una mística, como la del Real Madrid en Champions, el conjunto andaluz está buscando una vez más ser el monarca del segundo torneo más importante del Viejo Continente.

El conjunto sevillano buscará su quinto título dentro de la Europa League, tras haberse coronado en las ediciones 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 y 2019-2020. En esta ocasión cuentan con el 'Tecatito' Corona en su plantilla.

Por su parte la 'Loba' estará buscando su primer título dentro de la Europa League. El aliciente a favor para el conjunto italiano, es el que ya mencionamos de contar con José Mourinho en el banquillo. El lusitano buscará sumar un título europeo más a su palmarés, tras haber conquistado ya tanto la Champions como la Conference League.

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