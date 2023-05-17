Manchester City vs Inter: Una final inédita de Champions League

La Champions League vivirá una final inédita cuando se enfrenten el Manchester City y el Inter de Milán en el Atatürk Olympic Stadium.

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Los dos equipos se enfrentarán por primera vez en una final de la Champions League, luego de eliminar en semifinales al Real Madrid y AC Milan, respectivamente, en un enfrentamiento que también será el primero en la historia entre ambos clubes por un título.

El Inter de Milán logró en la primera semifinal superar al AC Milan para regresar trece años después al partido más importante de la Champions League. Será su sexta final, ganador en tres ocasiones de la ‘Orejona’, la última en 2010 en el estadio Santiago Bernabéu.

El equipo italiano es el octavo equipo que en más ocasiones conquistó el título. La primera ocasión con Helenio Herrera como técnico, derrotando al Real Madrid (3-1) en 1964 en la final de la Copa de Europa en el Ernst Happel de Viena. Repitió a la siguiente temporada en San Siro superando al Benfica (1-0).

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Ya con el formato de la Champions League, 46 años después, el Inter de Milán firmó su último éxito con José Mourinho al mando gracias a un doblete de Diego Milito al Bayern Munich en el Santiago Bernabéu (2-0). En dos finales salió derrotado, ante el Celtic en 1967 (2-1) y el Ajax en 1972 (2-0).

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El Manchester City, por su parte, busca su primera conquista de la Champions League en la que será su segunda final. Perdió en la primera ante el Chelsea el 2021, en Do Dragao, por un tanto de Havertz (1-0).

Pep Guardiola, en su cuarta final de Champions League

Gracias a la dirección de Pep Guardiola se convirtió en el cuadragésimo segundo equipo que participó en una final del máximo torneo continental europeo y noveno equipo inglés tras Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds, Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest y Tottenham.

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Guardiola luchará por su tercer título tras los dos que ganó como entrenador del Barcelona (2009 y 2011). Será su cuarta final tras caer la última vez que llegó. Tiene la posibilidad de de alcanzar a las logradas por el inglés Bob Paisley, con el Liverpool, y al francés Zinedine Zidane con el Real Madrid, y situarse a una de Carlo Ancelotti, el técnico más laureado del torneo.