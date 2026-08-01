Insólito: un ex Club América está colaborando en la llegada de Erik Lira al AS Monaco

Erik Lira tiene altas probabilidades de continuar su carrera en el futbol europeo después de consolidarse como uno de los referentes de Cruz Azul. El AS Mónaco, el club más interesado en el fichaje del seleccionado mexicano, ya preguntó por su situación y detrás del interés aparece un directivo mexicano con pasado en el Club América.

Carlos Aviña impulsa la posible llegada de Erik Lira al AS Mónaco

Carlos Aviña Ibarrola aparece como una de las personas que impulsa el nombre de Erik Lira dentro del AS Monaco. El mexicano forma parte de la dirección deportiva del conjunto francés y conoce de cerca el mercado de la Liga BBVA MX.

Aviña habría mantenido conversaciones con Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, para conocer las condiciones de una eventual transferencia. Su función en este momento sería servir como enlace entre ambas instituciones y presentar el perfil del mediocampista ante los responsables deportivos del club del Principado.

Carlos Aviña, director deportivo del AS Mónaco

Su experiencia en México también facilita el análisis. El directivo conoce el desarrollo de los jugadores nacionales, las características de la competencia y las condiciones económicas que manejan los equipos mexicanos.

TE PUEDE INTERESAR:



Quién es Carlos Aviña, el exdirectivo del Club América

Carlos Aviña nació el 13 de octubre de 1990 y comenzó su trayectoria en el futbol profesional dentro del Club América. En 2015 ingresó al departamento de inteligencia deportiva de las Águilas, donde trabajó con herramientas de análisis, estadísticas y tecnología aplicadas al reclutamiento.

Posteriormente ocupó cargos vinculados con la gestión deportiva y la búsqueda de jugadores. Durante su etapa en Coapa participó en la planeación de incorporaciones como las de Federico Viñas, Richard Sánchez y Sebastián Cáceres.

|Crédito: @ClubAmerica / X

En agosto de 2020 dejó el futbol mexicano para convertirse en director deportivo del Círculo Brujas de Bélgica. Su trabajo estuvo enfocado en detectar futbolistas jóvenes, aumentar el valor de la plantilla y construir un proyecto competitivo.

Tres años después fue promovido al AS Mónaco. El club francés lo presentó oficialmente como director técnico de su estructura deportiva, bajo las órdenes de Thiago Scuro. Su nombramiento también lo convirtió en uno de los directivos mexicanos con mayor presencia dentro de las principales ligas europeas.

¿Erik Lira ya tiene una oferta formal del AS Mónaco?

Hasta el 31 de julio de 2026, el AS Mónaco no había presentado una oferta formal por Erik Lira. El interés existe y ya hubo una primera comunicación para conocer el precio y la situación contractual del jugador, pero la negociación económica todavía no comenzó.

|MEXSPORT

La presencia de Carlos Aviña puede facilitar los contactos y mantener a Lira entre las opciones del conjunto francés. Sin embargo, el exdirectivo del América no puede cerrar la contratación por su cuenta. La decisión final deberá ser aprobada por el resto de la estructura deportiva del Mónaco.

Por ahora, el club de la Ligue 1 tendrá que determinar si está dispuesto a alcanzar los ocho millones de dólares solicitados por Cruz Azul. Mientras tanto, Lira continúa concentrado con La Máquina y espera que el interés pueda transformarse en una propuesta concreta.