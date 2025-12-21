Entrenador de futbol agredió a su amante y perdió un contrato de más de 12 millones de dólares; esto se sabe

En los Estados Unidos este caso ha causado conmoción total por el grado de violencia que alcanzó el entrenador de la Universidad de Michigan. Se confirmó que agredió a la que se presume como su amante, situación que le provocó su despido como coach del equipo de futbol americano. Habría amenazado con cuchillos a la víctima y podría terminar en prisión.

¿Qué sucedió con este entrenador y su amante?

El nombre del coach del equipo colegial de la Universidad de Michigan (o técnicamente ex entrenador) es Sherrone Moore. Según los reportes periodísticos y los comunicados de las autoridades, el sujeto irrumpió en la vivienda de una mujer que trabaja en la escuela, con la que mantuvo una relación de dos años.

Cuando entró al domicilio sin permiso de la víctima, tomó dos cuchillos y amenazó a la mujer. Y tras estos momentos en los que Paige Shiver trató de marcarle a su abogada, Sherrone se puso los objetos punzocortantes en el cuello amenazando con suicidarse. Posteriormente el sujeto salió del domicilio, fue arrestado esa misma noche - esto el 10 de diciembre pasado - y negó amenazar a su amante tal como ella lo declaró.

Tras comparecer dos días en la División Correccional de Washtenaw, lo liberaron con condiciones estrictas donde tendrá un GPS acompañándolo, iniciará un proceso de salud mental y con la prohibición total de contacto con la mujer ya mencionada.

¿Qué pasará con el entrenador en el futuro inmediato?

Algunas personas creyeron que esta relación era con su pareja oficial, sin embargo se reportó que Moore está casado con Kelli desde 2015 y además tiene 3 hijas. La Universidad de inmediato le canceló su contrato donde ganaría 12.3 millones de dólares durante los próximos 3 años.

La próxima audiencia para retomar su caso se dará el 22 de enero de 2026 y como ya se indicó, podría terminar en prisión. Los delitos que se le podrían confirmar son un cargo grave de allanamiento de morada en tercer grado y dos cargos menores de acecho y allanamiento de morada.