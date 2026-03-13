Si no viene Cristiano Ronaldo, Lionel Messi podría ser la primera super estrella que juegue en el reinaugurado Estadio Azteca

La presencia de Cristiano Ronaldo en el partido de reinauguración del Estadio Azteca que sostendrán las Selecciones de México y Portugal está en duda debido a una lesión que sufrió el delantero portugués durante un partido con el Al Nassr, por lo que ahora la primera super estrella que podría pisar el Coloso de Santa Úrsula sería Lionel Messi.

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Lionel Messi podría jugar en el Estadio Azteca

El panorama de una posible visita de Lionel Messi al reiunaurado Estadio Azteca se presenta a través de un hipotético duelo entre el Club América en contra del Inter Miami en los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Y es que con el Estadio Azteca ya abierto, el América podría ocuparlo como escenario para sus siguientes partidos que disputará en abril, incluyendo el posible duelo ante Las Garzas, en caso de que ambos superen sus instancias de Octavos de Final que disputan actualmente.

El enfrentamiento entre ambos equipos en Cuartos de Final no luce tan descabellado, ya que el Club América aventaja por 1-0 en su serie al Philadelphia Union y recibirá al equipo estadounidense en casa el próximo 18 de marzo.

América podría volver a enfrentar al Inter Miami|MexSport

Por su parte, el Inter Miami empató sin goles en la ida ante el Nashville, pero tendrá la ventaja de cerrar en casa buscando el pase a la siguiente ronda.

En caso de que América e Inter Miami se crucen en Cuartos de Final de la Concachampions 2026, el duelo se daría entre el 14 y 16 de abril.

La FIFA pone como requisito a los países que organizan el Mundial que sus estadios estén listos con meses de anticipación; sin embargo, para que Messi pueda pisar el césped remodelado del Estadio Azteca, el América tendría que recibir autorización por parte de las autoridades correspondientes.

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