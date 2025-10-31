deportes
Así está la pelea por el número 1 del mundo entre Sinner y Alcaraz

Alcaraz espera cerrar el año en el primer lugar del ranking de la ATP. Sinner podría arrebatarle el primer puesto del circuito en los próximos días

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han liderado una nueva rivalidad en el deporte blanco. Ambos tenistas se han repartido los títulos de Grand Slam en el 2025, y ahora lucharán por acabar el torneo en lo más alto del ranking ATP.

Tras la derrota del español en el torneo de París, el italiano podría arrebatarle el número uno del mundo si termina siendo campeón en este torneo Masters 1000. De esta manera, llegaría a las ATP Finals como el líder del ranking.

"El número 1 ya es casi imposible. No pienso en ello por ahora, será un objetivo para el año próximo. Este año ya no está en mis manos. Dado el año que he logrado, con éxitos fantásticos, lo que quiero es acabar la temporada de la mejor manera posible. Si puedo conseguir algo grande, mejor; si no, pues no pasa nada", dijo el italiano.

Janick se quita presión

A pesar de tener posibilidades de alcanzar este logro, Sinner se mantiene humilde y no quiere confiarse en la carrera por el número 1. El italiano ha sufrido en la parte física en algunos de sus últimos encuentros.

"Estoy intentando gestionarlo de la mejor manera, pero está claro que no estoy al 100%. Pero ya veremos. Siento que hoy fue un partido menos físico, lo cual es bueno para mí. Me alegra haberlo ganado en dos sets, en menos de una hora y media. Voy a dormir muy bien esta noche. Estuve dos veces arriba con el break en el primer set, pero no pude aprovecharlo. Me puse en una situación incómoda. Estoy contento con cómo manejé el partido. Me sentí mucho mejor. Espero que esto me dé la confianza para empezar bien. Cada partido es diferente. Veremos qué pasa", sentenció Sinner antes de enfrentarse a Ben Shelton en los cuartos de final del torneo.

