Isaac del Toro lanza preocupantes declaraciones luego de un 2025 de ensueño

El 2025 fue el mejor año -hasta ahora- en la carrera profesional de Isaac del Toro , quien culminará el año como uno de los mejores ciclistas del mundo de acuerdo con el ranking UCI. Pese a ello, el mexicano lanzó unas preocupantes declaraciones en donde afirmó que necesita descansar.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Fueron decenas de carreras en las que Isaac del Toro formó parte a lo largo de estos últimos diez meses, por lo que, después de la participación que tuvo en Ensenada, se dice listo para descansar y olvidarse un poco del ciclismo, al menos, hasta que inicie la temporada 2026.

¿Qué dijo Isaac del Toro respecto a su necesidad de descansar?

De acuerdo con declaraciones recogidas por el portal Heraldo Deportes, Isaac del Toro entiende que lo ocurrido en este 2025 podría ser un parteaguas para consolidarse, a partir del próximo año, como uno de los mejores del mundo; sin embargo, añadió que en estos momentos lo único que quiere es descansar, demostrando la fatiga que sugiere ser ciclista profesional.

“Lo disfruté muchísimo, pero también sufrí con el viento. Es la mejor manera de cerrar la temporada, pero también de empezar el 2026. Estoy muy emocionado por lo que viene. Vamos a ver cómo es el calendario y la preparación, queda mucho por hablar con el equipo todavía. Pero por favor, quiero descansar”, explicó Isaac del Toro luego de su última carrera.

¿Cuántos triunfos tuvo Isaac del Toro en 2025?

En los últimos diez meses, el mexicano Isaac del Toro logró un total de 18 victorias para él y su equipo, UAE Team Emirates, a lo largo de la temporada 2025 del ciclismo profesional. Las últimas dos de estas fueron dentro del territorio mexicano, y las mismas contarán con puntos para la campaña 2026.

Vale decir que el nacido en Ensenada comenzó su participación en el año fuera del top 50 de la clasificación UCI; sin embargo, y gracias a los logros que obtuvo en estos meses, cerrará el 2025 como el tercer mejor ciclista del mundo solo por debajo de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.