¡ATENCIÓN! Los únicos dos equipos que siguen invictos en el Clausura 2026

Tras siete jornadas del Liga BBVA MX, Toluca y Pumas son los únicos dos equipos que mantienen el invicto en el Clausura 2026. Ambos conjuntos llegan a la fecha 7 con 15 puntos, producto de cuatro victorias y tres empates, y se sitúan entre los primeros puestos de la clasificación general.

Toluca domina al Necaxa y sigue invicto

El campeón vigente, los Diablos Rojos del Toluca, confirmaron su buen momento con una actuación dominante en su visita a Aguascalientes: victoria por 3-0 frente a Necaxa, partido en el que Paulinho se destacó con un doblete y permitió al equipo conservar el paso sin derrotas. La solidez defensiva combinada con eficacia en ataque ha sido la tónica del equipo escarlata en las primeras siete fechas.

Pumas vence a Monterrey en Ciudad Universitaria

Por su parte, los Auriazules de Pumas siguen sin conocer la derrota tras su triunfo en Ciudad Universitaria sobre Monterrey, encuentro en el que Álvaro Angulo fue determinante con dos goles que sellaron la victoria. El conjunto dirigido por Efraín Juárez ha mostrado equilibrio entre cuidado del balón y contundencia en momentos clave, lo que explica su posición en la parte alta de la tabla.

La supervivencia del invicto para ambos clubes no sólo es mérito de sus delanteros; también obedece a planteamientos tácticos que priorizan la compactación defensiva y la gestión de partidos. A estas alturas del torneo, la consistencia de Toluca y Pumas los coloca como candidatos naturales para pelear la fase final, aunque la liga todavía ofrece margen para que otros equipos recorten distancias en las próximas jornadas.

De cara a la jornada 8, la atención estará en cómo ambos entrenadores rotan plantillas y afrontan rivales directos: mantener el invicto requerirá evitar distracciones y gestionar cargas físicas en un calendario apretado. Mientras tanto, la afición celebra ver a dos históricos del fútbol mexicano instalados entre los mejores.

