Eso es lo que debe corregir Domènec Torrent en Rayados de Monterrey y todos lo saben

Rayados no ha tenido el comienzo del Clausura 2026 más esperado y la derrota frente a Pumas UNAM en la Jornada 7 dejó expuesto el trabajo de Domènec Torrent, entrenador del equipo regiomontano. Monterrey quedó fuera de zona de clasificación a la Liguilla y una estadística en particular marca en qué está fallando para obtener resultados positivos.

En la derrota frente a los Felinos, los locales consiguieron la victoria teniendo 11 tiros totales, habiendo marcado en 2 de ellos. Por su parte, Rayados logró disparar en 21 ocasiones, sin embargo, ninguno de ellos fue efectivo para cambiar el cero en el marcador. Esto deja en claro que Monterrey debe mejorar la efectividad de cara a la portería para poder pelear con los equipos más consolidados de la Liga BBVA MX.

Monterrey debe mejorar su efectividad de cara a portería|Crédito: Rayados de Monterrey / X

Actualmente, el conjunto de La Pandilla se ubica en la novena posición de la tabla general del Clausura 2026 con 10 unidades, con un saldo de 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Cabe destacar que Rayados cuenta con los mismos puntos que Tigres de la UANL, pero los universitarios están dentro del top 8 debido a que marcaron más goles que su clásico rival (11 contra 10 de Monterrey).

Torrent y su visión del equipo en estas primeras jornadas

Tras el final de la Jornada 7, el entrenador de Rayados realizó un panorama general de su equipo en conferencia de prensa: “Debemos mejorar muchas cosas, somos conscientes, yo primero. Hay altibajos y es un equipo que hace dos meses disputó la semifinal y casi la final. Se nos marcharon dos jugadores, tres, entonces soy consciente que tenemos equipo para dar mucho más, pero hay que ser conscientes de que debemos ser mejores de visita”.

Por otro lado, destacó el labor de Efraín Juárez: “Felicité a su técnico. No entiendo las quejas a Efraín. Me gusta mucho lo que he visto, enfrentamos a un equipo en forma. Es un equipo que juega de memoria, me encanta eso y lo he felicitado por eso. Es un equipo muy reconocible”.

¿Qué le espera a Rayados en el Clausura 2026?

El calendario de Monterrey es bastante ajustado, ya que en la Jornada 8 deberán recibir a Cruz Azul en el Estadio BBVA, equipo que viene de derrotar al líder Guadalajara. En la siguiente fecha recibirá a Querétaro y, en la Jornada 10, los dirigidos por Torrent disputarán el clásico regio ante Tigres en El Volcán.

