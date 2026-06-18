¡Se eriza la piel! El Himno Mexicano retumbó antes del duelo ante Corea del Sur
Miles de aficionados hicieron vibrar el estadio al entonar el Himno Nacional Mexicano previo al esperado enfrentamiento entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La emoción se apoderó del estadio cuando sonaron las primeras notas del Himno Nacional Mexicano antes del partido entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La afición tricolor protagonizó un momento inolvidable, lleno de orgullo, pasión y sentimiento mundialista. Revive la espectacular ceremonia previa al encuentro y siente la piel chinita con uno de los momentos más emotivos del torneo.