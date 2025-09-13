deportes
No sería la primera vez: Cristiano Ronaldo ya se ha enfrentado a México y este fue el resultado

En la antesala de Portugal vs. México, Cristiano Ronaldo ya enfrentó al combinado azteca de forma oficial en una ocasión anterior y el resultado sorprendió a más de uno

Portugal y México podrían enfrentarse previo al inicio del Mundial 2026 y ya habría una fecha estipulada para que Cristiano Ronaldo pise el territorio azteca . Resulta que Portugal sería la selección invitada para la reinauguración del Estadio Azteca y todo el mundo está a la expectativa de la llegada de ‘CR7’ a México. Sin embargo, esta no sería la primera vez que el combinado ‘luso’ y la Selección Mexicana se verán las caras.

La última vez que Cristiano Ronaldo enfrentó a México fue en el marco de la Copa Confederaciones Rusia 2017 durante la fase de grupos. En aquella ocasión, el ‘Bicho’ fue titular y brindó una asistencia en el empate 2-2 de Portugal sobre el combinado nacional. Cabe destacar que ambos equipos se enfrentaron de nuevo en el partido por el tercer lugar; sin embargo, Cristiano decidió no disputar dicho encuentro. Por otro lado, ya hay un plan para traer a Ronaldo a México .

La primera vez que Cristiano se enfrentó a la Selección Mexicana fue durante la fase de grupos de la Copa del Mundo de Alemania 2006. Sin embargo, ‘CR7’ permaneció en la banca sin sumar minutos aquella noche. Posteriormente, en un amistoso en 2014 celebrado en Estados Unidos, la leyenda del Real Madrid ni siquiera estuvo presente en el banco de suplentes del combinado europeo.

De acuerdo a distintos reportes locales, México y Portugal se verían las caras el día 28 de marzo de 2026 en el nuevo Estadio Azteca, renombrado como Estadio Banorte para la próxima Copa del Mundo. De esta manera, sería la primera vez que Cristiano Ronaldo juegue en territorio mexicano y contra la Selección Nacional. A su vez, el combinado azteca tendrá amistosos de preparación contra Corea del Sur, Ecuador y Colombia previo al Mundial.

