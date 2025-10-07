Cristiano Ronaldo tiene un nuevo y millonario emprendimiento; ni imaginas de qué se trata

Cristiano Ronaldo inauguró recientemente su nuevo y millonario emprendimiento, el cual se trata de una clínica de trasplante capilar que instaló en Riad, la capital de Arabia Saudita, donde actualmente reside tras fichar con el A-Nasrr. El comandante, que busca ser traído para el partido inaugural del Estadio Banorte (antes Azteca) para marzo de 2026 , suma 15 unidades médicas situadas en diferentes países de Europa.

Ronaldo, quien ya se ha enfrentado en varias ocasiones a la Selección Mexicana , dejó a un lado al futbol para emprender, de la mano del empresario Paulo Ramos para conformar Grupo Insparya, fundado en 2019 y con presencia en España, Italia y Omán, así como un centro de investigación en Oporto, Portugal.

Cristiano Ronaldo inauguró una clínica de tratamiento capilar en Arabia Saudita, donde actualmente reside

CR7 fue acompañado a la inauguración por su esposa Georgina Rodríguez, evento en el que el portugués dirigió unas palabras en la ceremonia: “Mi familia está feliz aquí, mis amigos trabajan aquí, así que pertenezco a este país [Arabia Saudita]. Tiene sentido abrir una clínica aquí, no solo para ayudar a la gente a tener una mejor vida”.

Cristiano Ronaldo y su nuevo emprendimiento no solo ayudará a los saudís a tener una mejor calidad de vida, sino que ofrecerá trabajo a 150 personas locales, lo que hace un buen proyecto con participación ciudadana del país de Asia.

Los precios por un tratamiento capilar en el nuevo emprendimiento de Cristiano Ronaldo

El tratamiento capilar en la nueva clínica de Cristiano Ronaldo puede durar alrededor de 6 horas, con un precio de entre 4, 500 y 7,000 mil euros, que en pesos mexicanos van desde los 95, 500 a poco más de 150 mil, costo cercano al que se maneja en el país azteca, siempre y cuando se acuda con un especialista en la salud.

Cabe mencionar que CR7 ya ha tenido como clientes a sus compañeros de equipo, como son los casos de Amin Bukhari, quien actualmente juega en el Al-Nassr, y de Miralem Pjanic, con quien coincidió en la Juventus.