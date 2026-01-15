Nicolás Larcamón LANZA DARDO a Pumas tras dejar Ciudad Universitaria: FUIMOS EL EQUIPO DUEÑO DE ESA PLAZA

La herida seguiría abierta por la partida repentina del Cruz Azul de Nicolás Larcamón de Ciudad Universitaria y su movimiento hacia el Estadio Cuauhtémoc, para jugar como local en este torneo Clausura 2026 de la Liga MX , y el tema no pasó desapercibido tras la victoria ante Atlas en la Jornada 2, cuando el timonel se dio el tiempo de lanzar un DARDO hacia los Pumas en la rueda de prensa.

Larcamón, estratega de los cementeros explicó que con el paso de las jornadas y en horarios más amables, la afición del Cruz Azul podrá asistir a la cancha poblana y verdaderamente ser locales y pintar el Estadio Azul, fue ahí en donde recalcó que se adueñarán de la plaza como lo hicieron con CU.

"Lo que vaya expresando el equipo va a generar y confío que prontamente vestiremos este estadio de azul y la localía será muy fuerte con nosotros, así como fue Ciudad Universitaria que bueno, tuvimos el invicto y fuimos ese equipo dueño de esa plaza y feliz por eso", acotó Larcamón, quien dibujó una sonrisa al recordar su paso por CU.

Y es que rumores, indicaban que uno de los motivos por los cuales Ciudad Universitaria decidió dejar fuera a Cruz Azul, fue que llegó a incomodar en cierto punto al equipo de casa, que es Pumas, aunque eso es solo una versión.

Palabras de nuestro Director Técnico, Nicolás Larcamón, al término del encuentro ante Atlas. 🎙️ pic.twitter.com/9wM3SC9CHm — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 15, 2026

Larcamón, desea tener pronto cancha de Puebla en condiciones para expresar mejor sus argumentos con Cruz Azul

El entrenador Nicolás Larcamón, además en la rueda de prensa tras vencer a Atlas en la fecha 2, recalcó que estas últimas semanas fueron complejas en el entorno celeste por la mudanza con premura a Puebla y el tema de logística.

Luego toco el tema de que la cancha del Cuauhtémoc no está en buenas condiciones y públicamente pidió que ese tema debe de resolverse pronto, para que su equipo pueda dar esa imagen protagonica que quieren dar y que la afición solicita de parte.

Recordó también que es un tema también curioso que tienen ligadas localías en esa cancha, pues además el partido que viene para ellos este próximo sábado, será enfrentando a Puebla.