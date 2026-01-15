Cruz Azul hoy 15 de enero: triunfo ante Atlas, se acerca Miguel Borja ¡y mucho más!

Este jueves 15 de enero le sienta bien a Cruz Azul, pues pudo revertir su imagen dentro del Clausura 2026 tras un amargo debut con derrota y firmó una importante victoria por 2-0 frente a Atlas en la Jornada 2 que le permite estar más cómodo en la tabla de posiciones. Mientras tanto, Nicolás Larcamón y la directiva esperan por la llegada de Miguel Ángel Borja, quien se convertiría en el segundo refuerzo de La Máquina.

Durante estas últimas horas, la victoria frente a los Rojinegros ha dejado mucho de qué hablar, pero Cruz Azul también ha recibido novedades respecto al mercado de fichajes sobre posibles llegadas y también salidas. A continuación te contamos las noticias más importantes del día:

Cruz Azul conoce su primera victoria en el Clausura 2026

La Máquina dominó de principio a fin el juego frente a Atlas y encontró el gol en los primeros minutos del partido (8) gracias a Gabriel Fernández, quien aprovechó una mala salida del equipo rival. Posteriormente, José Paradela selló el 2-0 definitivo en el minuto 28, con una ejecución de tiro libre que Camilo Vargas no pudo retener. Los de Larcamón treparon hasta la quinta posición en la tabla.

Cruz Azul venció a Atlas en la Jornada 2|Crédito: @CruzAzul / X

Mateusz Bogusz, a un paso de dejar Cruz Azul por una millonada

Reportes indican que La Máquina está muy cerca de cerrar la venta de Mateusz Bogusz al futbol estadounidense. Houston Dynamo de la MLS sería el próximo destino del mediocampista polaco, equipo que pagaría 8 millones de dólares más 2 en bonos para concretar su fichaje. Cruz Azul se quedaría con un 30% en caso de una futura venta.

Miguel Borja se acerca a Cruz Azul

Gracias a la inminente salida de Bogusz, Cruz Azul podría anunciar el fichaje de Miguel Borja en los próximos días. Reportes mencionan que el delantero colombiano estaría regresando a Ciudad de México durante la semana para estampar su firma con los azules y ser oficializado como el segundo refuerzo para el Clausura 2026.

Miguel Borja llegaría a Cruz Azul en la semana|Crédito: Reuters

Luka Romero podría abandonar Cruz Azul

Información que llega desde Argentina remarca que Luka Romero está en los planes de River Plate en este mercado de fichajes. Los argentinos solicitarían un préstamo por un año, aunque aún no ha llegado ninguna oferta formal a La Noria. Sin embargo, la directiva no tendría intenciones de desprenderse del extremo, debido a la falta de opciones en dicha posición.