Triplemanía XXXIII: este es el duro desafío que tendrá El Hijo del Vikingo en la WWE
El máximo evento de la Triple A está a la vuelta de la equina con Triplemanía XXXIII, evento en el que El Hijo del Vikingo defenderá el Megacampeonato
El Hijo del Vikingo forma parte de la agenda estelar del Triplemanía XXXIII, el máximo evento de la Triple A, empresa a la que ahora pertenece a la WWE después de comprarla por una cifra de locos . El luchador insignia de la Caravana Estelar tendrá un duro desafío, pues defenderá su Megacampeonato ante Dominik Mysterio, Dragon Lee y El Grande Americano.
El luchador mexicano tendrá una cita con la historia el próximo 16 de agosto en un duelo en el que buscará retener su título frente a la legión extranjera de la WWE, luego de que se proclamara Mecampeón tras vencer a Alberto del Río, mejor conocido como El Patrón. Triplemanía XXXIII, la máxima fiesta de la Lucha Libre, la podrás ver por Azteca 7 .
El Hijo del Vikingo protagonizará una vez más el máximo evento de la Triple A, pero esta vez ante rivales de la WWE. No obstante, no es la primera ocasión que lo hará, pues el mexicano ya se presentó con anterioridad en la empresa estadounidense, donde comenzó una rivalidad con Dominik Mysterio.
¿El Hijo del Vikingo podrá retener su Mecampeonato en la Triplemanía XXXIII? Esto dice la IA
De acuerdo con Chat GPT, El Hijo del Vikingo tiene más probabilidad de ganar el combate ante Dominik Mysterio, Dragon Lee y El Grande Americano y retener su Megacampeonato. Lo anterior, ya que el estandarte de Triple A tiene experiencia en luchas estelares.
Sin embargo, el mexicano debe tener cuidado, pues Dominik tiene una alta probabilidad de llevarse la lucha, pues su estilo ‘tramposo’ y estratégico puede ayudarle durante la función y ganar el Megacampeonato de la Caravana Estelar.
Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.
¿Cuándo se llevará a cabo la Triplemanía XXXIII?
La Triplemanía XXXIII se llevará a cabo el 16 de agosto en la Arena Ciudad de México (CDMX), donde miles de aficionados se darán cita para presenciar uno de los eventos más esperados de la lucha libre del país. La función iniciará en punto de las 7 de la tarde, aunque podrá ser vista por Azteca 7 una vez finalizada la función de Box Azteca.