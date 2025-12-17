¡Sorpresa de última hora! Parecía descartado en América y jugará el Clausura 2026 con las Águilas
El conjunto de Coapa mantendría en el equipo a uno de los jugadores cuyo contrato terminaba este 31 de diciembre
Así como habría posibles bajas como la de Igor Lichnovsky en el Club América , también hay jugadores que llegarían como refuerzos y otros tantos que se quedarán a pesar de los rumores que había de que se irían de la institución. En ese contexto, recientemente trascendió que faltan solo detalles para que se haga oficial la renovación de contrato de un futbolista inesperado.
Mientras que una ex estrella del América se retiró para ser deportista fitness , un futbolista cuyo contrato finalizaba este 31 de diciembre de 2025 seguiría jugando 6 meses más en Coapa, según trascendió. Se trata de Jonathan dos Santos, el pivote de 35 años que tendría su último torneo con las Águilas antes de ponerle punto final a su carrera profesional.
Jonathan dos Santos dio los primeros indicios de renovación con el Club América
Antes de que trascendiera que solo faltan detalles para que se haga oficial su continuidad, el propio Jonathan Dos Santos se mostró entrenando en el gimnasio con la playera azulcrema. De este modo, dejó demostrado que su intención era seguir preparándose para jugar el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX al máximo nivel. Todo indica que serían solo 6 meses más.
Cabe destacar que Dos Santos llegó gratis al América en enero de 2022 desde Los Angeles Galaxy de la MLS y desde entonces está en el club. Por ese motivo pudo ganar los 5 títulos que conquistaron los de Coapa en estos últimos dos años, como el tricampeonato del futbol mexicano.
Si bien no ha sido titular indiscutido ni mucho menos, parece que André Jardine y la directiva lo consideran una buena pieza de recambio en la plantilla americanista.
Los números de Jonathan dos Santos en el Club América
De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en brindar estadísticas sobre los jugadores, los números de Jonathan dos Santos con el Club América son los siguientes:
- Partidos jugados: 143
- Encuentros disputados como titular: 92
- Goles convertidos: 1
- Asistencias aportadas: 4
- Tarjetas recibidas: 25 amarillas y 1 roja
- Títulos ganados: 5 (Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024; Campeón de Campeones 2024, y Supercopa 2024).