Sorteo Mundial 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión HOY viernes 5 de diciembre para la definición de los partidos para la Copa del Mundo; bombos online y por internet

¡Ha llegado el momento! Hoy viernes 5 de diciembre se lleva a cabo el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , un evento que marcará el inicio oficial del camino hacia la máxima justa del futbol mundial. La ceremonia tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C., con la presencia de figuras del deporte, de la política y del espectáculo que darán un toque de gala a la jornada.

Será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Los bombos se han conformado según el ranking FIFA y las reglas establecen que los equipos del mismo bombo no podrán enfrentarse en la fase inicial, garantizando así un equilibrio competitivo. La Selección Mexicana, como anfitrión, será cabeza de serie en el Grupo A, mientras que Estados Unidos y Canadá también ocuparán posiciones privilegiadas en el Bombo 1.

La expectativa es enorme: millones de aficionados están pendientes de conocer si México, dirigido por el Vasco Aguirre, enfrentará a potencias europeas, rivales sudamericanos o selecciones emergentes que buscan sorprender. Además, se ha confirmado que Heidi Klum es una de las conductores de la ceremonia, aportando carisma y glamour a un evento que promete ser inolvidable.

El sorteo no solo definirá los rivales, sino también el calendario que marcará el rumbo hacia la gran final del 19 de julio de 2026 en Nueva York/Nueva Jersey. Con menos de 200 días para el inicio del torneo, la emoción y los nervios se apoderan de jugadores, entrenadores y aficionados.

Hoy, el mundo del futbol tendrá los ojos puestos en Washington: el destino de México y de las 47 selecciones restantes comenzará a escribirse.

