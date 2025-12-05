¿Cuánto durará el Sorteo del Mundial 2026? Horario para verlo desde México por Azteca 7

¡Es hoy, es hoy! El Sorteo del Mundial 2026 es uno de los eventos deportivos más esperados del año, ya que definirá el destino de las 48 selecciones que participarán en la próxima Copa del Mundo organizada entre México, Estados Unidos y Canadá.

Con miles de aficionados atentos, la duda más común es a qué hora comienza, cuánto dura y en dónde puede verse en México. A continuación, en Fuerza Informativa Azteca te detallamos todo lo que necesitas saber para no perderte uno de los momentos clave rumbo al torneo más grande de la historia.

¿A qué hora es el Sorteo del Mundial 2026?

La FIFA programó el evento para hoy viernes 5 de diciembre de 2025, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. El Sorteo del Mundial 2026 empieza a las 12:00 hora local, es decir, 11 de la mañana, hora del centro de México.

En México, el sorteo podrá verse EN VIVO por Azteca 7, donde la transmisión incluirá análisis previo, invitados especiales, además del minuto a minuto de la conformación de los grupos.

¿Cuánto tiempo dura y cómo funciona el Sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial suele durar entre 75 y 90 minutos, dependiendo de los tiempos oficiales de presentación, discursos, además de la dinámica y ritmo del evento.

Para la edición 2026, la FIFA mantiene un formato muy similar al utilizado en Qatar 2022, aunque adaptado a las 48 selecciones clasificadas, por lo que se estima que este tiempo se podría extender.

¿Cómo se organiza el sorteo? Los equipos serán distribuidos en cuatro bombos, ordenados por el ranking FIFA. Se irán seleccionando los nombres de cada bombo para asignarlos a los 12 grupos, del A al L.

Como países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asegurado su lugar como cabezas de serie. Una vez sorteados los grupos, la FIFA anunciará el calendario definitivo de partidos para cada sede. Este proceso es fundamental para definir cruces, viajes, logística y, por supuesto, las reacciones de millones de aficionados en todo el mundo.

Lista de invitados al Sorteo del Mundial 2026 de la FIFA

Como es tradición, la FIFA convocará a una lista selecta de invitados internacionales, incluidos:

Leyendas del fútbol que participarán como asistentes en la extracción de los bombos.

Directivos de federaciones de las 48 selecciones clasificadas.

Representantes de los comités organizadores de México, Estados Unidos y Canadá.

Celebridades deportivas y embajadores del torneo.

Funcionarios de FIFA encabezados por el presidente Gianni Infantino.

Se espera la presencia de figuras históricas del fútbol mundial, especialmente exjugadores que brillaron en Copas del Mundo anteriores.

El camino hacia el Mundial 2026 está por comenzar oficialmente; ¿qué grupo te gustaría para México en esta edición histórica?

