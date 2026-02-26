Sorteo Champions League 2026: Fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS

La UEFA Champions League entrará en su fase más intensa y el sorteo de octavos de final marcará el rumbo hacia la gran cita en el Puskás Aréna. Para el público latino en Estados Unidos, la pregunta es clara: ¿cuándo y a qué hora se conocerán los cruces que pueden enfrentar a gigantes como Real Madrid, Manchester City o Barcelona?

El sorteo de los octavos de la Champions League 2026 se celebrará el viernes 27 de febrero a las 6:00 am ET, 5:00 am CT y 3:00 am PT. Un horario madrugador, pero imperdible para quienes siguen cada detalle del futbol europeo.

¿Cómo funciona el sorteo de octavos de la Champions League 2026?

El formato combina estrategia y azar. Ocho clubes avanzaron directamente tras ubicarse en el Top 8 de la fase de liga: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting CP y Manchester City.

A ellos se sumaron ocho equipos provenientes de los playoffs, entre ellos Real Madrid, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen.

El procedimiento definirá no solo los cruces de octavos, sino también el camino hacia cuartos y semifinales. Las parejas sembradas quedarán ubicadas en lados opuestos del cuadro, lo que puede abrir o cerrar rutas hacia la final.

Posibles cruces y partidos que podrían encender la Champions League

El morbo deportivo ya está instalado. Podríamos tener un Arsenal o Bayern frente a Atalanta o Leverkusen; un Liverpool o Tottenham chocando contra Galatasaray o Atlético; Barcelona o Chelsea ante PSG o Newcastle; y Sporting o Manchester City midiendo fuerzas con Real Madrid o Bodø/Glimt.

Cada combinación altera el equilibrio del torneo. Para la afición latina en Estados Unidos, acostumbrada a madrugar por estas noches europeas, el sorteo es casi un partido previo: define expectativas, viajes y narrativas.

Sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League: Horario y Dónde verlo en Estados Unidos

El evento se podrá seguir en vivo a través de UEFA.com, UEFA.tv y la app oficial de la Champions League.

La primavera europea ya se asoma y el sorteo es el punto de partida emocional. Este 27 de febrero a las 6:00 am ET / 5:00 am CT / 3:00 am PT, el mapa hacia Budapest quedará trazado. Y ahí comenzará, oficialmente, la cuenta regresiva hacia la gloria.