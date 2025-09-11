deportes
¿Petición de la WWE? Hijo de Dr. Wagner Jr. cambia de nombre; así se llamará a partir de ahora

El Hijo de Dr. Wagner Jr. confirmó que, a partir de ahora, tendrá un nombre distinto. Conoce cómo se llamará y si esto guarda relación con la WWE.

hijo-dr-wagner-jr-cambia-nombre-peticion-wwe.jpg
Instagram: Hijo de Dr. Wagner Jr.
Redacción Azteca Deportes
Lucha Azteca
Se trata de uno de los cambios más esperados que el mundo de la lucha libre deseaba tener. Y es que, previo a su participación en Worlds Collide 2025 , el Hijo de Dr. Wagner Jr. confirmó su cambio de nombre a Dr. Wagner III, motivo por el cual luce interesante conocer a qué se debió esto.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

El Hijo de Dr. Wagner Jr. ha tenido un auge importante desde la adquisición de la AAA por parte de la WWE, pues a partir de este compra el hijo de la leyenda se convirtió en Campeón Latinoamericano de la empresa luego de vencer a El Mesías, en duelo que se llevó a cabo en la Triplemanía pasada.

¿Por qué El Hijo de Dr. Wagner Jr. se cambió de nombre?

Fue a través de sus redes sociales que El Hijo de Dr. Wagner Jr. confirmó su cambio de nombre, pues a partir de ahora se le conocerá como Dr. Wagner III, un personaje que hace alusión a la Dinastía que lleva considerando que, tanto su padre como su abuelo, tuvieron el mismo nombre.

Es así como Dr. Wagner III espera cautivar a los aficionados tanto en México como en Estados Unidos, pues está consciente que con un nombre más concreto podrá ser aún más reconocido en distintas partes, sobre todo, ahora que es uno de los rostros más importantes de la AAA.

¿Dr. Wagner III cambió su nombre por recomendación de la WWE?

El Hijo de Dr. Wagner Jr., luchador de 33 años de edad, se ha convertido en uno de los elementos más relevantes para esta mezcla entre la WWE y la AAA. Por ende, algunos aficionados aseguran que este cambio de nombre derivó en una recomendación de la empresa para que su personaje sea más concreto y sin darle muchas vueltas a la Dinastía, hecho que no se ha confirmado por el propio luchador.

De hecho, fue Dr. Wagner III quien reveló que este cambio de nombre se debe a la herencia que tanto su abuelo como su padre le dieron en la lucha libre, por lo que “con amor, cariño, respeto y lealtad” buscará llevar este nuevo nombre a lo más alto de la empresa.

¿Cuándo y dónde será Worlds Collide 2025?

Dr. Wagner III defenderá el Campeonato Latinoamericano de la AAA este viernes 12 de septiembre en una fatal de cuatro esquinas dentro de Worlds Collide 2025, evento que comenzará a las 20:00 horas y que se transmitirá en el canal de YouTube de la WWE. Sus rivales serán Dragon Lee, JD McDonagh y Ethan Paige.

