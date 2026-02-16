OFICIAL: Stephen Curry volverá al concurso de triples en 2027

Stephen Curry confirmó que participará en el 3 Point Contest del próximo NBA All-Star Weekend en Phoenix 2027, un anuncio que hizo públicamente durante la cobertura previa al Juego de Estrellas. Esta decisión marca el regreso de una de las figuras más icónicas del concurso, que ganó en 2015 y 2021 y que desde hace varias ediciones estaba ausente del mini-torneo.

¿Por qué fue tan importante el anuncio de Stephen Curry para el concurso de triples en 2027?

La vuelta de Curry toma todavía más relevancia tras la victoria de Damian Lillard en la edición 2026, un triunfo que reactivó el interés por el formato y que, según analistas del mundo de basquetbol, puede empujar a veteranos consagrados a medir fuerzas nuevamente en 2027.

Curry, pese a estar recuperándose de una molestia en la rodilla que le impidió participar en el Juego de Estrellas de 2026, aseguró que está “100%” comprometido con la participación y que ve el concurso como una forma competitiva y entretenida de conectar con la afición.

¿Quién otra leyenda en activo podría ser integrante del concurso de triples en 2027?

Además, Curry comentó su intención de intentar convencer a su excompañero y también temido tirador, Klay Thompson, para que se inscriba en la cita de Phoenix, lo que reavivaría el duelo entre los históricos “Splash Brothers” y elevaría la expectativa del público y de los organizadores. La confirmación del jugador ya desató reacciones inmediatas en redes y portales deportivos, que prevén una competencia con alto atractivo televisivo y merchandising.

Para la NBA y el propio evento, la presencia de Curry representa un triunfo en términos de marketing y espectáculo; su legado como el máximo anotador de triples en la historia moderna liga y su estatus como icono global garantizan cobertura y atención mediática en la previa de 2027. La sede será Phoenix, que asumirá la organización del All-Star Weekend buscando un cartel cargado de nombres que revitalicen la competencia.

