Stoffel Vandoorne se proclama campeón de la Formula E

Seúl, Corea del Sur. El piloto belga Stoffel Vandoorne, del equipo Mercedes, subcampeón en 2020, conquistó en Seúl su primer título de la Formula E, de coches eléctricos, al terminar segundo en la decimosexta y última carrera, en la que se impuso el suizo Edoardo Mortara (Rokit Venturi Racing) con 3,756 segundos de ventaja.

Campeón de las GP2 Series en 2015 y participante en la Fórmula 1 en 2017 y 2018, Stoffel Vandoorne, de 30 años, prolongó este domingo su estrategia conservadora para minimizar riesgos y aprovechar la ventaja de 21 puntos sobre el neozelandés Mitch Evans, del equipo Jaguar RCS, con la que afrontaba la última carrera, para proclamarse campeón.

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Las esperanzas de Mitch Evans, ganador de la carrera Seúl R15 y segundo en la general a 21 puntos, habían quedado muy reducidas al no pasar a la ronda de eliminación directa en la calificación. Tuvo que partir desde el puesto 13 y su progresión durante la carrera sólo le llevó hasta el séptimo puesto.

Resumen: E-Prix de Seúl R15 | Formula E



La última carrera, sobre el circuito urbano de Seúl, fue dominada por Edoardo Mortara, que se resarció de su abandono del sábado con un pilotaje muy sólido, mientras que Vandoorne, siempre por delante de su único rival por el título, Evans, sólo adelantó posiciones en los últimos giros, hasta cruzar la meta en segundo lugar después de 34 vueltas.

El británico Jake Dennis (Avalanche Andretti FE) completó el último podio de la temporada, a 6.649 del ganador.



Así quedaron en el campeonato de Pilotos y Equipos



Vandoorne cerró el campeonato con 213 puntos, seguido de Mitch Evans (180) y de Mortara (169).

En el campeonato de equipos, Mercedes se llevó el título con 319 puntos, seguido por Rokit Venturi Racing (295) y DS Techeetah (266) que terminó tercero.

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La octava temporada del Campeonato Mundial FIA de Formula E concluyó sin sorpresas. Era la primera vez que la Formula E terminaba en Corea del Sur, primer evento deportivo mundial que se celebra en el país desde los Juegos Olímpicos de Seúl 88.

¿Cuántas carrera ganó Stoffel Vandoorne en la temporada 2022? El piloto belga Stoffel Vandoorne ganó solo una carrera en Mónaco, mientras Edoardo Mortara y Mitch Evans ganaron cuatro cada uno.

Con información de EFE