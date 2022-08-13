Mitch Evans cierra el campeonato de la Formula E al ganar en Seúl

Seúl, Corea del Sur. El piloto neozeandés Mitch Evans, del equipo Jaguar RCS Racing consiguió este sábado la victoria en una accidentada carrera en el circuito urbano de la ciudad de Seúl, la número 15 y penúltima competencia del campeonato de Formula E de coches eléctricos, y aplazó el desenlace del Mundial hasta la última carrera, que se disputará este domingo.

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Un accidente múltiple en la primera vuelta, sin consecuencias para ninguno de los pilotos implicados, obligó a repetir la salida con el coche de seguridad en la pista.

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Mitch Evans, segundo en la general del campeonato, sumó los 25 puntos de la victoria y redujo a 21 la diferencia con el líder, el belga Stoffel Vandoorne (Mercedes), que logró 10 por su quinto puesto y tendrá que pelear el título hasta la última carrera.

Evans dio las 30 vueltas al circuito urbano en torno al estadio olímpico de Seúl en 1h29:55.478 y se impuso por 82 centésimas de segundo al piloto británico Oliver Rowland, del equipo Mahindra Racing. El tercer puesto fue para el brasileño Luca di Grassi de ROKiT Venturi Racing, que cruzó la meta a 1.39 segundos después del ganador.

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El belga Stoffel Vandoorne lo hizo en quinta posición a 2.47 segundos, mientras que el suizo Edoardo Mortara, tercero en el Mundial, tuvo que abandonar la competencia.

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Campeonato de Equipos de la Formula E

En el campeonato de equipos, Mercedes-EQ Formula E Team está en la cima de la tabla con 301 unidades, seguido por la escudería Rokit Venturi Racing que suma 270 puntos. En el tercer puesto se encuentra DS Techeetah que tiene 254ª unidades.

La octava temporada del Campeonato Mundial FIA de Formula E concluye este domingo en Seúl con la carrera 16. Es la primera vez que la Formula E recala en Corea del Sur, primer evento deportivo mundial que se celebra en el país desde los Juegos Olímpicos de Seúl 88.

¿Horario y Fecha de la Ronda 16 del E-Prix de Seúl? Domingo 14 de agosto a las 1:50 AM

Con información de EFE