Su padre fue capitán de la Selección Nacional y él decidió jugar para una potencia extranjera

El hijo de Thiago Silva decidió representar a la potencia extranjera que es Inglaterra en la categoría Sub-15, pues recientemente fue convocado, pese a que él es un histórico de la Selección Nacional de Brasil y del continente americano al jugar con el Fluminense, club que avanzó a semifinales en el Mundial de Clubes 2025 .

Iago Silva es el nombre del protagonista y quien juega en las categorías menores del Chelsea. El adolescente cuenta con la nacionalidad brasileña e inglesa, pues su padre jugó con los Blues de 2020 a 2024 para después regresar a América , por lo que puede representar al país de Europa.

@4.iagosilva El hijo de Thiago Silva decidió representar a Inglaterra en la categoría Sub-15

El hijo de Thiago se mostró feliz por su primera convocatoria con la selección del viejo continente, así lo compartió con un mensaje en sus redes sociales: “Es un orgullo haber sido invitado a mi primera concentración con Inglaterra. El trabajo duro continúa”, compartió.

¿El hijo de Thiago Silva despreció a la Selección de Brasil?

Iago Silva aceptó la invitación de Inglaterra, pero ello no quiere decir que la representará oficialmente en un futuro, pues aún puede cambiar de opinión, siempre y cuando no dispute un partido oficial con el primer equipo del país europeo.

¿Por qué el hijo de un histórico fue convocado por un país que no lo vio nacer?

El hijo de Thiago Silva puede jugar para Inglaterra, pues la FIFA lo permite gracias a su reglamento, el cual estipula que jugadores pueden representar a un país siempre y cuando tengan un periodo de 3 años viviendo en la nación ininterrumpidamente, requisito que cumple Iago, ya que su padre permaneció en el Chelsea durante 4 años.

Los números del histórico de la selección y de América

Thiago Silva es un histórico de la Selección de Brasil al disputar 114 partidos oficiales en un periodo de más de 10 años. El defensa fue el capitán en los mundiales de su país en 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Con la verdeamarela, conquistó la Copa Confederaciones de 2013 y la Copa América de 2019.

El central también es un histórico en América, continente al que regresó para jugar con el Fluminense, club que destacó en el Mundial de Clubes 2025 al llegar hasta semifinales, instancia en la que cayó con el campeón: Chelsea.