¿Su sexto Mundial? Guillermo Ochoa regresa con la Selección Mexicana

La inesperada aparición de Guillermo Ochoa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) generó sorpresa entre la afición mexicana y reavivó las especulaciones sobre su futuro en la Selección Mexicana. El arquero del AEL Limassol de Chipre, ausente en la actual Fecha FIFA, se presentó en las instalaciones del conjunto nacional en la Ciudad de México, hecho que se dio a conocer a través de una publicación.

En la imagen difundida por el arquero mexicano, ambos futbolistas posan con el nuevo uniforme rosa que portarán los guardametas del "Tri" en la próxima Copa del Mundo. La fotografía confirmó que Ochoa viajó a México para participar en una sesión de fotos con la nueva indumentaria. Minutos después, el propio guardameta compartió en sus redes sociales la imagen de su camiseta con el tradicional dorsal 13, distintivo en sus participaciones como seleccionado nacional.

Aunque su presencia en el CAR no obedece a un llamado por Javier Aguirre, distintas versiones apuntan a que la visita de Ochoa forma parte de compromisos institucionales vinculados con la promoción de patrocinadores de la Selección Nacional. Sin embargo, el hecho no pasó desapercibido, pues fue interpretado por parte de la afición como una posible señal de que el experimentado portero continúa considerado dentro del proyecto rumbo al Mundial de 2026, siendo este su sexto mundial.

El antecedente más recordado en situaciones similares es el de Santiago Giménez, quien en 2022 formó parte de la campaña publicitaría de Qatar, pero finalmente quedó fuera de la lista final. Por ello, la presencia de Ochoa en los materiales oficiales no garantiza su inclusión en el plantel que encabezará Javier Aguirre.

Hasta el momento, ni el propio guardameta ni la Federación Mexicana de Futbol han emitido declaraciones sobre la visita. Ochoa, de 39 años, únicamente compartió la publicación en la que aparece junto a Malagón, evitando pronunciarse sobre las reacciones en redes sociales que cuestionaron su aparición en el CAR.

Fecha FIFA para México

Durante esta Fecha FIFA (la última del año 2025), México sostendrá dos partidos amistosos como parte de su preparación previa al Mundial de 2026. El primero será el sábado 15 de noviembre ante Uruguay, en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila; el segundo, el martes 18 de noviembre frente a Paraguay, en territorio estadounidense.

Ambos encuentros podrán verse en vivo a través de Azteca 7, Azteca Deportes, así como en su plataforma digital y APP, donde se ofrecerá cobertura completa de los compromisos del combinado nacional. Estos duelos marcarán el cierre del calendario del Tri antes del año mundialista y servirán como prueba clave rumbo a 2026.

