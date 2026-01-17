Sudáfrica ya tendría sede en México para su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Faltan menos de 150 días para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Selección de Sudáfrica sería uno de los combinados nacionales que elegiría a México como su base de operaciones, teniendo conversaciones muy avanzadas para que esto suceda.

Sudáfrica, muy cerca de concretar a Pachuca como su sede para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Sudafricana se encuentra en pláticas muy avanzadas para que las instalaciones del Club Pachuca sean su base de operaciones con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto africano disputará dos de sus tres partidos de la Fase de Grupos en nuestro país, por lo que resulta factible la posibilidad de que elijan a Pachuca como su sede.

La presencia de Sudáfrica en Pachuca contaría con el apoyo de parte de la presidencia municipal, así como del gobierno estatal, como parte de una hoja de interés firmada a principios del 2025 y presentadas ante la FIFA para postularse como ciudad candidata para ser sede de la justa mundialista.

Pachuca sería la sede de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

Cabe recordar que la Selección de Sudáfrica será el sinodal contra el que México inaugurará la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

Los Bafana Bafana también se enfrentarán a Corea del Sur en el Estadio Monterrey, en México, además de su enfrentamiento ante contra el calificado del Repechaje UEFA en la ciudad de Atlanta, Georgia, por la Jornada 2 de la Fase de Grupos.

