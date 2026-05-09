Esto es lo que NO SABÍAS del material utilizado para las Vuvuzelas y el Jabulani en el Mundial de Sudáfrica 2010

El duelo inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será aquel que enfrente a la Selección de México contra el combinado de Sudáfrica, en un partido que se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio en punto de las 13:00 horas, tiempo centro de la República Mexicana.

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Un hecho a destacar es que esta situación ocurrió de la misma forma hace 16 años, cuando en el Mundial de Sudáfrica 2010 la selección anfitriona le hizo los honores al combinado nacional tras el 1-1 final, en un partido que será recordado no solo por esta situación, sino también por la llegada de las Vuvuzelas y el Jabulani.

¿De qué material estaban hechos las Vuvuzelas y el Jabulani?

En su momento, la Vuvuzela estuvo hecha de materiales modernos diseñados para su producción masiva. En esencia, no era más que un plástico duro de polietileno de alta intensidad que se fabricó a través de un modelo de inyección, esto de acuerdo con la Inteligencia Artificial Google Gemini.

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Se sabe, además, que alrededor del 90 por ciento de las Vuvuzelas utilizadas durante la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 fueron fabricadas en China, por lo que, además de tener un bajo costo, contaban con un sonido que se volvió icónico y, en ocasiones, un tanto estridente para fanáticos y futbolistas en el campo.

El Jabulani, por su parte, se construyó al 100 por ciento con materiales sintéticos, entre los que destacan el polietileno termoplástico y el etileno acetato. Este balón no estaba cocido, sino unido térmicamente a fin de evitar la absorción masiva del agua; además, contaba con una textura a base de surcos que buscaba mejorar la aerodinámica del mismo, lo cual generó problemas en la mayoría de los futbolistas.

¿En qué grupo están Sudáfrica y México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Al ser este el duelo inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, era de esperarse que ambas selecciones formaran parte del Grupo A de este evento. Posteriormente, México enfrentará a Corea del Sur y Chequia, mientras que Sudáfrica hará lo mismo con los checos y los asiáticos.