Sudáfrica vs Corea del Sur: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Grupo A en la Jornada 3 del Mundial 2026; marcador online de partido con Lee Kang-in

Se cierra la Fase de Grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Selección de Sudáfrica y Corea del Sur se miden en la cancha del Estadio Monterrey durante la Fecha 3 en un duelo de vital importancia.

Y es que los 'Bafana Bafana' encaran el compromiso luego de haber empatado contra República Checa y tienen un punto. Por su parte, 'Los Tigres de Oriente' tienen tres unidades y llegan al partido tras perder ante México, escuadra que lidera el sector. Los dos partido del Grupo A se van a disputar en punto de las 19 horas, tiempo de la CDMX.