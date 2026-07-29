Este es el sueldo que gana Uriel Antuna en Pumas: ¿qué tan bajo o alto es?

Con el Apertura 2026 ya comenzado y con partidos espectaculares en esta Jornada 3 (con transmisión de TV Azteca), uno de los temas que más llama la atención es el salario que tienen las principales figuras de la Liga BBVA MX en la actualidad. Uriel Antuna, uno de los nombres que más interés despierta, posee un salario millonario en dólares.

El extremo derecho de 28 años, uno de los principales nombres de un Pumas que busca refuerzos, se ha asentado luego de un buen Clausura 2026. El Club Universidad Nacional busca revancha del subcampeonato y el ex Tigres demuestra su compromiso. Pues se dice que en la UANL ganaba más dinero que hoy en la UNAM, pero ahora busca la gloria.

Uriel Antuna, jugador de Pumas|Crédito: @PumasMX / X

¿Cuánto gana Uriel Antuna en Pumas UNAM?

De acuerdo a reportes recientes, Uriel Antuna ganaba cerca de un millón de dólares (17 millones 153 mil pesos anuales) en Tigres. Desde su llegada al equipo del Pedregal, su sueldo habría pasado a ser de 800 mil dólares en Pumas (14 millones de pesos).

TE PUEDE INTERESAR: OFICIAL: Cuatro juegos de la jornada 3 del Apertura 2026 se jugarán el sábado a las 9 am

La curiosa carrera de Uriel Antuna en Europa

Aunque hoy día muy pocos lo recuerdan, Uriel Antuna jugó en el Manchester City y tuvo un paso por Europa. Salido de las fuerzas básicas de Santos Laguna, el futbolista nacido en Gómez Palacio fue transferido al conjunto ciudadano en 2017. Este equipo lo fue prestando a diferentes clubes, tales como el FC Groningen de los Países Bajos y LA Galaxy de la MLS.

Tiempo después, Chivas de Guadalajara pagó más de 10 millones de dólares para comprar a Antuna. Tuvo dos años en el Rebaño Sagrado, luego pasó dos años y medio por Cruz Azul y arribó a Tigres de la UANL por más de 8 millones de dólares. Por último, llegó a Pumas por una cifra cercana a 2.8 millones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR: CONFIRMADO: André-Pierre Gignac tiene nuevo equipo tras salir de Tigres UANL

Los números de Uriel Antuna en Pumas UNAM

De acuerdo a los datos que aporta BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Uriel Antuna desde que arribó a Pumas UNAM hace apenas seis meses: