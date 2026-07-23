Fecha límite que tiene Pumas para anunciar más refuerzos en el Apertura 2026

Los Pumas de la UNAM ya disputaron dos jornadas en el Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX y sus resultados han sido muy distintos. Primero, cayeron goleados ante Pachuca en casa y después viajaron al Estadio Nemesio Diez para venir de atrás y vencer a los Diablos Rojos del Toluca. Si el equipo universitario quiere mejorar con refuerzos, debe apresurarse porque hay una fecha límite para ello.

El equipo de Esteban Solari, quien llegó para reemplazar a Efraín Juárez, está lejos de estar completo y el conjunto auriazul aún busca mejorar la plantilla. Hasta ahora, Universidad Nacional tiene solo tres refuerzos confirmados para el torneo Apertura 2026. Sebastián Córdova y Víctor Arteaga llegaron procedentes de los Diablos Rojos del Toluca. Christian “Chicote” Calderon fue adquirido desde las Águilas del América.

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¿Cuándo es la fecha límite de Pumas para anunciar refuerzos?

La cuestión está en las bajas que sufrieron al dejar ir a Jordan Carrillo y a César Garza. El primero fue uno de los mejores jugadores el torneo pasado, pero eso le valió para ser vendido por Santos a Chivas ya que estaba en calidad de préstamo en el conjunto auriazul. El segundo también estaba cedido en Pumas, pero el periodo expiró y tuvo que regresar a Monterrey.

En los últimos días ha trascendido el interés del conjunto de El Pedregal por los servicios de Luciano Herrera. El futbolista argentino juega en Newell’s Old Boys y se desempeña como extremo izquierdo, una posición donde Esteban Solari no cuenta con jugador específico.

Ahora, la fecha límite para que los Pumas y cualquier otro equipo de Liga BBVA MX presente refuerzos de cara al Apertura 2026 es el viernes 11 de septiembre. Dicho día cierra el mercado de fichajes en México y ningún club podrá incorporar a jugadores externos.