¡Equipo arrasador! Cruz Azul enfrenta al poderoso Flamengo, que ganó estos títulos en los últimos años

Cruz Azul tendrá una verdadera prueba de fuego esta mañana cuando enfrenten a Flamengo en el Derbi de las Américas , correspondiente a la Copa Intercontinental 2025. El conjunto brasileño es, no solo el mejor equipo de Sudamérica, sino que uno de los mejores de todo el mundo. Así lo demostró en el Mundial de Clubes 2025, donde finalizó como primero del Grupo D por encima del Chelsea. Hoy repasamos sus títulos más recientes.

La era gloriosa de Filipe Luis en Flamengo

Tras su retiro como jugador profesional en enero de 2024, Filipe Luis comenzó a preparar su camino como entrenador de futbol y fue en el mes de septiembre cuando tomó las riendas del primer equipo de Flamengo. Desde ese momento, el ‘Fla’ solamente cosechó éxitos y, esa misma temporada, consiguió su primer título como DT: la Copa de Brasil, torneo que otorga aproximadamente 18 millones de dólares al campeón.

Filipe Luis fue el gran responsable del gran momento de Flamengo|Crédito: @Flamengo / X

Sin embargo, este 2025 sería el mejor año de Flamengo con el ex Atlético Madrid en los banquillos. Durante el primer semestre, los brasileños lograron ganar la Supercopa de Brasil y, además, ser campeones del Campeonato Carioca, torneo que enfrenta a los principales clubes del estado de Río de Janeiro. Pero el éxito no terminaría aquí.

Durante la última etapa del año, Flamengo consiguió la gloria eterna al ser campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia, luego de vencer a Palmeiras en la gran final. La guinda del pastel fue ganar el Brasileirao, la primera división brasileña, luego de vencer a Ceará en la anteúltima jornada con una diferencia de 3 puntos respecto al segundo en la tabla general (Palmeiras).

2 taças em 5 dias🏆🏆 pic.twitter.com/95EifrwQga — FL4MEN9O (@Flamengo) December 4, 2025

Flamengo buscará cerrar un año perfecto en la Copa Intercontinental 2025

Tras haber ganado prácticamente todo, el ‘Mengao’ aún tiene una última misión por cumplir en este 2025: ser campeón de la Copa Intercontinental. Este miércoles 10 de diciembre, los dirigidos por Filipe Luis enfrentarán a Cruz Azul en Catar para definir al segundo semifinalista del torneo, instancia en la que el Pyramids de Egipto espera por un rival.

Sin lugar a dudas será una prueba de fuego para Nicolás Larcamón y compañía, pues por delante tendrán a uno de los equipos que mejor rendimiento ha demostrado a lo largo de la temporada en todo el mundo y que, además, cuenta con jugadores de gran jerarquía como Samuel Lino, Pedro Guilherme y Giorgian de Arrascaeta, por ejemplo.

A gente já cantou alto.

Já conquistou o mundo.

E agora, mais uma vez, o povo pede o mundo de novo. 🏆🌍🔴⚫#ArteEspecial #PeloMundo #Intercontinental pic.twitter.com/J3U3wXr1OO — FL4MEN9O (@Flamengo) December 8, 2025

El dinero que Flamengo lleva acumulado en el año

Solamente por haber sido campeón de la Copa Libertadores, por haber llegado a octavos de final del Mundial de Clubes y por ser el ganador del Brasileirao, el Flamengo de Filipe Luis acumula 73 millones de dólares en premios en lo que va del año. Este monto podría subir si logra la hazaña de ser campeón de la Copa Intercontinental 2025.