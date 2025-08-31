Edson Álvarez pisa fuerte en su debut con el Fenerbahce y deja buenas sensaciones en Turquía

Edson Álvarez comenzó una nueva etapa en su carrera profesional con un debut sólido en la Superliga de Turquía. El mediocampista mexicano fue titular y disputó los 90 minutos en la victoria del Fenerbahce por 1-3 ante el Gençlerbirliği, en un partido que marcó el inicio de su aventura en Estambul y el primer juego del equipo tras la salida de José Mourinho.

A pesar de que el estratega portugués —quien había solicitado su fichaje— fue cesado días antes del encuentro, Álvarez mantuvo su lugar en el once inicial bajo la dirección interina de Zeki Murat Göle. El “Machín” compartió la contención con Fred, y juntos lograron imponer orden en el medio campo, mostrando buena sincronía en labores defensivas y distribución de balón.

Durante el encuentro, Álvarez registró una efectividad del 89% en pases, ganó tres de seis duelos individuales y realizó seis acciones defensivas clave. Aunque tuvo algunas pérdidas de balón, su presencia fue constante y cumplió con las expectativas en su primer partido oficial con los “Canarios Amarillos”.

¿Quiénes anotaron los goles del Fenerbahce?

El partido se abrió con un autogol de Pedro Pereira al minuto 14, seguido por un doblete de Youssef En-Nesyri que puso el marcador 0-3 antes del descanso. Gençlerbirliği descontó en la segunda mitad, pero Fenerbahce mantuvo el control del juego y sumó tres puntos importantes en la jornada 4 del campeonato.

La llegada de Edson al futbol turco representa un giro importante en su carrera, luego de una etapa irregular en el West Ham. En busca de continuidad y ritmo competitivo, el mexicano apuesta por consolidarse en un equipo que también disputará la Europa League esta temporada, enfrentando rivales como Aston Villa, Dinamo Zagreb y Ferencvaros.

¿Cómo les fue a los mexicanos en el futbol europeo?

Otros mexicanos que tuvieron acción fueron Johan Vásquez, que se estrenó como capitán de su equipo, en la derrota del Genoa 0-1 ante Juventus. el Chino Huerta fue titular con el Anderlecht saliendo de cambio al 73’ en la derrota de su equipo de 0-2 ante Royale Union SG.

En la liga griega, Orbelín Pineda jugó los 90 minutos en el triunfo del AEK ante Asteras (1-0), mientras Rodrigo Huescas jugó todo el encuentro en la goleada del Copenhague 5-0 ante el conjunto del Randers. Mateo Chávez se quedó en la banca en la del AZ Alkmaar (1-0) sobre Breda.

