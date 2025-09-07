¡Se encienden las alarmas con lesión de Edson Álvarez con la Selección Mexicana!

El mexicano Edson Álvarez quien arrancó de titular en el amistoso México vs Japón, dejó la cancha al minuto 30, por una lesión de caracter muscular que lo alejará presuntamente por algunas semanas, preocupando y encendiendo las alarmas para el cuadro de Javier Aguirre y más aún para el Fenerbahce turco.

En un juego intenso ante Japón, con los dos equipos tomándose muy enserio este amistoso, Edson Álvarez cayó lesionado en el centro del campo en la frontera hacia los primeros 30 minutos de juego, el defensa central o mediocampista no pudo levantarse e ingresaron las asistencias médicas.

Edson Álvarez, de 27 años fue atendido en el césped y se pidió el cambio para el juego de México ante Japón, anunciando que lo de Edson era algo delicado por lo que tenía que irse de la cancha y ser atendido con prontitud.

Parece que el motivo de su lesión, es muscular y podría ser resultado del trajín que ha tenido en las últimas dos semanas, viajando de Inglaterra a Turquía, luego entró en ritmo y debutó con el Fenerbahce jugando 90 minutos, y luego emprendió el viaje hacia Oakland en donde reportó a inicios de esta semana para entrenar y ponerse a las órdenes de Javier Aguirre.

Esa carga física, vuelos y situaciones de estrés que pudo haber pasado le han llegado en una lesión.

Como un pilar de Javier Aguirre, Edson Álvarez se marchó del terreno y sus compañeros en la banca se acercaron a él para apoyarlo, mientras que Edson se veía desencajado por la lesión.

¿Cuánto tiempo estará fuera Edson Álvarez por lesión?

De acuerdo a los comentarios en el partido que puedes ver a través de Azteca Siete, David Medrano y Luis García, explicaron que una lesión como parece que sucedió, lo llevará a quedar fuera de actividad por un mes, lo que lo aleja del partido ante Corea a jugarse el martes 9 de septiembre y rompería concentración para atender su lesión y regresar a recuperarse en Turquía en donde no podría jugar con el Fenerbahce.