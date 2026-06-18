Suiza vs Bosnia y Herzegovina: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 18 de junio, partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026: marcador online

Suiza vs Bosnia y Herzegovina Suiza vs Bosnia y Herzegovina

Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentan en la Jornada 2 del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un duelo crucial. Las dos selecciones llegan con la obligación de sumar de a tres tras empatar en su debut y dejar completamente abierta la pelea por la clasificación.

Suiza dejó escapar una victoria que parecía segura ante Qatar, recibiendo el gol del empate en el minuto 94 pese a dominar el encuentro durante largos lapsos. El equipo de Murat Yakin generó muchas ocasiones, pero su falta de contundencia volvió a pasar factura en el momento más doloroso.

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Por su parte, Bosnia rescató un valioso empate frente a Canadá y dejó buenas sensaciones en defensa. El conjunto de Sergej Barbarez mostró orden, disciplina táctica y capacidad para competir bajo presión.

Este será apenas el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones y el primero en una Copa del Mundo. Ambos saben que perder hoy podría complicar seriamente sus aspiraciones mundialistas.