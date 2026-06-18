Partidos que se jugarán HOY jueves 18 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una fase crítica este jueves 18 de junio con el arranque de la Jornada 2 de la fase de grupos, una fecha donde varias selecciones podrían acercarse a los dieciseisavos… o comenzar a despedirse del torneo.

En México, todas las miradas estarán puestas en Guadalajara, donde el combinado Azteca disputará un partido que puede marcar su destino en el torneo. Pero antes, habrá otros tres encuentros que también prometen emociones.

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Partidos de HOY jueves 18 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Chequia vs Sudáfrica | 10:00 AM | Estadio Atlanta

Ambas selecciones llegan heridas tras perder en la Jornada 1. Chequia cayó ante Corea del Sur pese a ir ganando, mientras Sudáfrica fue superada por México. Para ambos, perder hoy podría significar quedar al borde de la eliminación.

Suiza vs Bosnia y Herzegovina | 1:00 PM | Estadio Los Ángeles

Uno de los grupos más parejos del torneo vive un duelo de altísima tensión. Suiza dejó escapar el triunfo ante Qatar en el último suspiro, mientras Bosnia rescató un empate valioso frente a Canadá. El margen de error ya es mínimo.

Canadá vs Qatar | 4:00 PM | BC Place Vancouver

Canadá, como coanfitrión, está obligado a responder tras empatar en su debut. Con figuras como Alphonso Davies y Jonathan David, buscará imponer condiciones ante un Qatar que llega motivado tras sumar el primer punto mundialista de su historia.

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México busca dar un golpe de autoridad ante Corea del Sur

México vs Corea del Sur | 7:00 PM | Estadio Guadalajara

Sin duda, el plato fuerte del día. México debutó con autoridad al vencer 2-0 a Sudáfrica, mientras Corea del Sur remontó para derrotar 2-1 a Chequia. Ambos llegan con tres puntos, así que el ganador podría dejar prácticamente amarrado su boleto a la siguiente ronda.

El combinado dirigido por Javier Aguirre buscará apoyarse nuevamente en su gente y en el gran momento de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, aunque tendrá enfrente a una Corea ordenada, intensa y peligrosa al contragolpe, liderada por Son Heung-min.

Dónde ver EN VIVO y GRATIS México vs Corea del Sur

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